Divas like us: Divas like us | Amy Winehouse, la diva que le dijo “no, no, no” al mainstream

Esta semana, en Divas Like UsLola Gracia, nos adentramos en la desgarrada alma vintage de Amy Winehouse, una artista que brilló con luz propia, pero que nunca encajó en el molde del éxito comercial.

Amy era una chica sencilla del barrio de Southgate, enamorada del jazz y de su abuela Cynthia, quien le enseñó a amar la música con elegancia y profundidad. A los 20 años, cantaba como Ella Fitzgerald, y hablaba durante horas de sus discos favoritos. Era una vieja alma en cuerpo joven, con piel de porcelana y heridas invisibles que marcaron su vida.

Saltó al mainstream con Rehab, una canción que se convirtió en himno de su resistencia a ser moldeada por la industria. Pero la fama, como su peinado, creció desmesuradamente. Su vida se volvió una coctelera de emociones, adicciones y amores destructivos, especialmente el de Blake, su gran amor y gran tormento.

Con 'Back to Black', Amy transformó su dolor en arte. Ganó cinco Grammys, pero no pudo recogerlos. “Esto sin drogas no tiene gracia”, susurró a su amiga. Su historia es la de una mujer que quiso cantar en pequeños clubs, pero terminó siendo devorada por el foco mediático.

Desde sus primeros pasos en Camden Town, pasando por su rebeldía adolescente, su amor por el jazz y su crítica social en canciones como 'F Me Pumps', hasta su última grabación con Tony Bennett, Amy fue siempre auténtica. “Como estoy loca, necesito componer canciones”, decía.

Murió sola, en su apartamento de Camden, víctima de una intoxicación etílica... Pero su música, su voz y su alma siguen vivas. Porque Amy no fue solo una diva. Fue la diva que no quiso serlo.