Con Lola Gracia

DIVAS LIKE US – Christmas Edition… ¡y Olé!

Navidad con duende, poderío… y mucha emoción

Julián Vigara

Murcia |

Lola Gracia

Cuando llega la Navidad, también llega ese momento en el que la música se vuelve recuerdo, familia y pellizco. En esta edición especial navideña de Divas Like Us, Lola Gracia nos lleva a un viaje sonoro por villancicos, versiones y momentos únicos que unen tradición, raíz y fuerza femenina… con alguna que otra sorpresa y colaboraciones que emocionan.

Navidad con acento, arte que atraviesa generaciones y voces capaces de iluminar estas fiestas de una manera diferente.

Si crees que lo has escuchado todo sobre la Navidad… espera y escucha el Divas navideño.

