Con Lola Gracia

Divas like us: Chavela Vargas, la Voz Herida que convirtió el rechazo en leyenda

'Divas like us' recupera, de la mano de Lola Gracia, la historia de una niña repudiada por su familia y su Costa Rica natal que acabó reinando en los escenarios de México, España y Francia

Julián Vigara

Murcia |

Lola Gracia

Nació en Costa Rica el 17 de abril de 1919 con el nombre de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, aunque nunca llegó a sentirse costarricense. Desde niñe supo que no encajaba en el molde que esperaban de ella. La familia la escondía cuando llegaban visitas y hasta la propia parroquia del pueblo la señaló en público. A eso se sumó la poliomielitis, que agravó el aislamiento de una infancia ya de por sí solitaria.

A los 17 años cruzó la frontera hacia el México que había idealizado desde niñe a través del cine y de la radio, y allí se construyó un nombre a base de trabajos humildes, cabarés de mala muerte y una voz que no cantaba, gritaba. Se hizo compadre de parrandas de José Alfredo Jiménez, vivió amores imposibles (entre ellos, uno que la unió a Frida Kahlo) y arrastró durante años una adicción al alcohol que estuvo a punto de acabar con su carrera y con ella misma.

Su segundo nacimiento llegó ya mayor, en Madrid, de la mano de un Pedro Almodóvar que la llamaba "mi marido" y que hizo lo imposible por llenar el Olympia de París la noche de su estreno. De ahí al reconocimiento mundial y a un regreso triunfal al Bellas Artes de México que, años después, sería también el escenario de su despedida.

Lola Gracia repasa en 'Divas like us' la vida completa de la Voz Herida, capítulo a capítulo: la infancia negada, los amores prohibidos, el abismo y la resurrección que la convirtieron en una de las voces más grandes de la música en español. Toda la historia, con sus luces y sus sombras, en el audio completo de la sección.

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