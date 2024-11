Divas like us: Camilo Sesto

En el podcast de hoy de Más de uno Murcia, la sección Divas like us, con la colaboradora Lola Gracia, ha rendido homenaje a una de las grandes figuras de la música española: Camilo Sesto. En su intervención, Lola Gracia repasa la vida y la carrera del icónico artista, destacando su capacidad para emocionar a varias generaciones con su inconfundible voz, su versatilidad como compositor y su impacto en el panorama musical internacional.

Lola Gracia ha recordado en este podcast éxitos inolvidables como Vivir así es morir de amor, Algo de mí o Perdóname, y analiza cómo el legado de Camilo Sesto sigue vivo tanto en sus canciones como en el corazón de sus fans. También destacó su faceta como pionero en la adaptación de la ópera rock Jesucristo Superstar, un hito en la escena musical española que consolidó su genio artístico.

Con su habitual pasión y sensibilidad, la periodista Lola Gracia cierra su espacio enfatizando que Camilo Sesto no solo fue un ídolo de masas, sino también un auténtico innovador cuya influencia trasciende las fronteras y el tiempo. Una vez más, Divas like us reivindica a los grandes nombres que han dejado una huella imborrable en la cultura musical y en las artes escénicas.