Divas like us: Azúcar Moreno, las hermanas que revolucionaron la música española

Bienvenidos a 'Divas like us' con Lola Gracia. Hoy vamos a hablar de un dúo musical que ha dejado una huella imborrable en la música española y más allá: Azúcar Moreno.

Azúcar Moreno está compuesto por las hermanas Encarna y Toñi Salazar, nacidas en Badajoz, España. Desde sus inicios en 1984, han fusionado con maestría el flamenco con el pop, creando un sonido único que las ha llevado a la fama internacional.

Inicios y Ascenso a la Fama

Las hermanas Salazar comenzaron su carrera como coristas de sus hermanos, el grupo Los Chunguitos. Sin embargo, su talento y carisma pronto las llevaron a firmar con EMI Spain, lanzando sus primeros álbumes en 1984 y 1986. Fue en 1990, con su participación en el Festival de Eurovisión con la canción "Bandido", que alcanzaron un éxito masivo. A pesar de los problemas técnicos durante su actuación, la canción se convirtió en un hit y marcó el inicio de su carrera internacional.

Éxitos y Legado

Azúcar Moreno ha vendido más de tres millones de discos en España y aproximadamente doce millones en todo el mundo. Con éxitos como "Sólo se vive una vez", "Mambo" y "Bandido", han demostrado ser pioneras en la combinación de ritmos urbanos con su herencia gitana. Su estilo audaz y su imagen impactante las han convertido en iconos de la música y la moda.

Actualidad

Después de una pausa en 2008, Azúcar Moreno regresó en 2013 y continúan deleitando a sus fans con su música y actuaciones en vivo. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de artistas.

Conclusión

Azúcar Moreno no solo ha dejado una marca en la música, sino que también ha abierto puertas para otros artistas de origen gitano. Su historia es un testimonio de talento, perseverancia y la capacidad de reinventarse. ¡Gracias por acompañarnos en este viaje musical con Azúcar Moreno, presentado por Lola Gracia en "Divas like us"!