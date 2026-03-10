Tiempo de enfermeras

La diabetes en la mujer: claves para prevenirla, detectarla y controlarla desde la enfermemría

Las enfermeras especialistas María García Hernández e Isabel Ruiz Fernández, del Área 1 de Salud, abordan en Tiempo de enfermeras los factores de riesgo, las señales de alerta y el papel de la educación para la salud en la diabetes femenina

Julián Vigara

Murcia |

María García Hernández e Isabel Ruiz Fernández

La sección Tiempo de enfermeras dedica un nuevo espacio a la diabetes en la mujer, una enfermedad con gran impacto en la salud femenina. Para ello, contará con la participación de María García Hernández e Isabel Ruiz Fernández, enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria del Área 1 de Salud.

A lo largo de la entrevista, ambas profesionales explicarán si existen factores hormonales y fisiológicos que influyen en la aparición de esta patología, qué síntomas deben alertar y qué hábitos pueden ayudar a prevenirla o retrasarla. También detallarán qué seguimiento se realiza desde Atención Primaria a las mujeres con diabetes o con riesgo de desarrollarla.

La conversación pondrá sobre la mesa la importancia de la prevención, la detección precoz y la educación para la salud como herramientas clave para mejorar la calidad de vida de las pacientes.

