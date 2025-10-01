Cuchillito y tenedor: José García Garnés revive la tradición familiar en Los Cazadores de Corvera

En el espacio radiofónico Cuchillito y Tenedor, conducido por Mary Luz Piñeiro, instagramer @maryluzpineiro el protagonista ha sido José García Garnés, actual propietario del emblemático restaurante Los Cazadores de Corvera, quien compartió la historia y evolución de este negocio familiar con más de medio siglo de trayectoria.

El restaurante, fundado en 1969 por los abuelos de José, comenzó como una pequeña venta a pie de carretera donde se servían embutidos, vinos de la zona y platos tradicionales como cardo con pelotas o riñones al Jerez. En 1994, tras la jubilación del abuelo, fue la madre de José quien tomó el relevo, reformando el local y ampliando la oferta con tapas, menú del día y un pequeño salón.

Tras dos décadas de esfuerzo, sus padres se jubilaron en 2014. Fue entonces cuando José, que hasta entonces había evitado seguir la senda familiar, decidió dar un giro a su vida. Con formación en electromecánica y experiencia como DJ durante más de una década —incluyendo su paso por locales como Collado Beach—, encontró en la hostelería una nueva vocación.

“Lo que no consiguieron mis padres ni mis abuelos, lo consiguió la vida”, confesó José durante la entrevista. Inspirado por su entorno y con una visión renovada, decidió reformar el restaurante y apostar por una cocina creativa basada en la tradición, con “tapicas chulas” y una propuesta gastronómica que ha logrado trascender más allá de la Región de Murcia.

Los Cazadores de Corvera es hoy un referente que combina historia, pasión y evolución, manteniendo viva la esencia familiar con una mirada puesta en la innovación.