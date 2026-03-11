Cuchillito y tenedor: The Winer Bar, el espacio de Murcia que acerca el vino a todos los públicos

La sección Cuchillito y Tenedor de Onda Cero Murcia, con Mary Luz Piñeiro, conversa en esta ocasión con Mary Galiana, propietaria de The Wine Bar, y Fran González, responsable de redes sociales del establecimiento, para descubrir las claves de un local que ha encontrado su espacio propio dentro de la oferta gastronómica de la ciudad.

Durante la entrevista, ambos detallan las singularidades de The Wine Bar, un espacio ubicado en Murcia que ha hecho del vino su principal seña de identidad, pero desde una propuesta abierta, cercana y pensada para todos los públicos. No se trata solo de degustar buenos vinos, sino de vivir una experiencia en torno al producto, al ambiente y al encuentro.

La conversación permite conocer las actividades que desarrolla el local y la filosofía con la que trabaja, acercar la cultura del vino de una forma accesible, sin rigideces y sin necesidad de ser un experto. Precisamente ahí reside una de sus fortalezas, en ofrecer un entorno atractivo tanto para el amante del vino como para quien simplemente quiere descubrir nuevos sabores y dejarse recomendar.

The Wine Bar se presenta así como un punto de encuentro donde el vino convive con el aperitivo, las propuestas gastronómicas y distintas iniciativas pensadas para enriquecer la visita. Una fórmula que combina especialización y cercanía, y que ha contribuido a diferenciar este espacio dentro del panorama hostelero murciano.

Pl. Raimundo González Frutos, 3

623 93 54 52