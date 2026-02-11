Cuchillito y tenedor: La Taberna de Noah, cocina con alma familiar desde Calasparra

La historia de La Tasca de Noah -conocida popularmente como La Taberna de Noah- es la de un proyecto familiar que ha sabido convertir la cocina tradicional en un relato contemporáneo. En el espacio gastronómico Cuchillito y tenedor de Onda Cero, la instagramer Mary Luz Piñeiro conversó con sus responsables, Fulgencia Solá y Juan Párraga, para desgranar las claves de un restaurante que ha hecho de la constancia su mejor receta.

Ubicado en pleno corazón de Calasparra, el establecimiento nació como tasca de esencia popular y ha evolucionado hacia una propuesta que combina producto local, técnica depurada y una clara vocación de cercanía. Fulgencia Solá, alma de los fogones, defendió en antena una cocina «sin artificios innecesarios», donde el sabor manda y el producto de temporada marca el ritmo.

Juan Párraga, responsable de sala y gestión, subrayó la importancia del trato al cliente, «No se trata solo de comer bien, sino de sentirse en casa». Una filosofía que explica la fidelidad de su clientela y las valoraciones sobresalientes que acumulan en plataformas especializadas.

Producto, territorio y creatividad

Entre los platos más reconocidos figuran sus tapas reinterpretadas, arroces elaborados con la D.O. Calasparra y propuestas que revisitan clásicos murcianos con guiños contemporáneos. La pareja reivindica la cocina como espacio de memoria y evolución: tradición sí, pero con personalidad propia.

Un proyecto con nombre propio

El nombre del restaurante -un homenaje familiar- resume bien su identidad: cercanía, afecto y continuidad generacional. Más que un negocio, un proyecto de vida que ha consolidado su presencia en la oferta gastronómica del noroeste murciano.

En tiempos donde la hostelería afronta retos constantes -costes, competencia, cambios de hábitos-, la experiencia de Fulgencia Solá y Juan Párraga demuestra que el equilibrio entre tradición, calidad y gestión profesional sigue siendo una fórmula sólida.