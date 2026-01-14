Con Mary Luz Piñeiro

Cuchillito y tenedor: Pepe Morales y Juan Guillamón unen talento en La Barra de Pepe Juan, la nueva apuesta gastronómica del centro de Murcia

Pepe Morales y Juan Guillamón pasan por Cuchillito y tenedor, el espacio gastronómico de Onda Cero junto a la instagramer @MaryluzPineiro, para hablar de una propuesta que recupera el tapeo murciano con mirada contemporánea.

Julián Vigara

Murcia |

Juan Guillamón Mary Luz Piñeiro

En Murcia, la barra es mucho más que un lugar donde comer: es conversación, costumbre y punto de encuentro. Con esa idea de fondo nace La Barra de Pepe Juan, una propuesta que une a Pepe Morales y Juan Guillamón en un proyecto común en pleno centro de la ciudad.

Ambos han sido los invitados de Mary Luz Piñeiro (@MaryluzPineiro) en Cuchillito y tenedor, el espacio gastronómico de Onda Cero, donde explican qué les llevó a sumar fuerzas y qué tipo de experiencia quieren ofrecer: una cocina reconocible, de raíces murcianas, cuidada en la ejecución y pensada para disfrutarse en formato barra, con el protagonismo puesto en el producto y en el ambiente.

En la entrevista, Morales y Guillamón hablan también de la filosofía del proyecto, de la importancia de mantener vivo el tapeo como cultura local y de cómo se construye una propuesta conjunta cuando lo que manda es la calidad y el oficio.

