Cuchillito y tenedor: Gaia Espacio Gastronómico estrena un menú degustación de cinco pases con quesos de la Quesería Ruperto

El restaurante y tienda Gaia Espacio Gastronómico (calle Vinader, 3, Murcia) incorpora a su oferta un menú degustación de cinco pases y un surtido de quesos, elaborado en colaboración con la Quesería Ruperto, productora de queso de oveja de la Región. Cada plato trabaja una de las referencias de la quesería. Incluye además una sorpresa para el paladar: un helado de queso, creado junto a un heladero de La Natura, productor de La Unión, que acompaña a una elaboración salada.

Así lo han explicado Raúl y Unai Rodríguez, cocineros, sumilleres y propietarios del local, en la sección Cuchillito y tenedor de Más de uno Región de Murcia, en Onda Cero, con @maryluzpineiro

Un joven con trayectoria internacional

La carta está ahora en manos de Unai Rodríguez, de 24 años. Se formó en el Centro de Cualificación Turística de Murcia, pasó por hoteles de la ciudad y a los 19 se trasladó a Bilbao, donde con 20 años ya era jefe de cocina. Después cursó un máster de pastelería en el Basque Culinary Center, donde continuó como profesor. Desde esa institución impartió formaciones a los equipos de MasterChef y viajó a Tokio para formar a estudiantes de una universidad japonesa. Se incorporó a Gaia en abril.

Su padre lo tiene claro. “le cedí el mando completamente a Unai, porque creo que hay que rodearse de lo mejor”, afirmó Raúl Rodríguez. La carta apuesta por el producto de mercado y de proximidad, y pone en mesa conservas, embutidos, chacinas y quesos de distintos puntos del país.

La conserva, protagonista

La filosofía de Gaia es dar visibilidad a pequeños productores y elaboradores españoles, con conservas, bebidas, vermús y vinos que apenas tienen distribución. Tras acudir a la feria Gastrolata, el local decidió “aliñar” las conservas para demostrar que pueden ser un plato principal y no solo un recurso de despensa. Entre las propuestas destacan:

Navajas y berberechos con holandesa de chuleta.

Sardinillas con una emulsión de acelga al ajillo (inspirada en las sardinillas con acelgas murcianas) y chips de ajo.

Un escabeche de naranja, con naranja encurtida y aceite de escabeche.

Horarios

Gaia abre de martes a sábado a las 20:00 horas, y los jueves, viernes y sábados también al mediodía.