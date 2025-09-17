Cuchillito y tenedor: Ester Cánovas (Salabores)

La chef murciana Ester Cánovas (Salabores) convirtió su paso por la sección 'Cuchillito y tenedor' en un sentido homenaje a su tía Encarna, fallecida esta semana y “culpable” de su vocación. “Fue de esas grandes cocineras anónimas de la Región: sin Estrella Repsol, pero con una mano espectacular. Me inculcó el respeto por el producto y por la cocina; hay esencia de ella en casi todos mis platos”, explicó. Entre sonrisas, recordó que muchas de sus recetas “están escritas en onzas”, viejas unidades de peso que hoy va “rescatando y actualizando”.

Además, Cánovas anunció la próxima apertura de 'La Macetúa', “hermano pequeño” de Salabores dentro del grupo Chef Canovas, una cervecería-vermutería en la calle Correos inspirada en las antiguas estaciones de tren. “El nombre nace de la estación abandonada de Cieza, La Macetúa; me enamoré de su azulejería azul, blanca y negra”, relató. La apertura se prevé para octubre 2025, supeditada a la finalización de las obras.

Sobre el concepto, la cocinera lo tiene claro: barra y tapeo. “Mucho encurtido, salazones, hueva, producto de Murcia, chato murciano, quesos de aquí, mucho vermut, vino y cerveza”. Y mira más allá del mostrador: “En un futuro cercano todo lo de tienda se venderá online a nivel nacional; si podemos llegar a Holanda, llegaremos”.

Cánovas repasó también su trayectoria emprendedora: tras acabar un contrato, se dio de alta como autónoma y lanzó un servicio de chef a domicilio que incluía menús personalizados, montaje de mesa y hasta música en directo: “Con la cantante murciana Sara Zamora empezamos de la manita; ella tocaba y yo cocinaba”.

En cuanto a su estilo de cocina, afirma que ha evolucionado “de lo sofisticado” a la raíz y la memoria: “Quiero que mis platos despierten el recuerdo de la abuela, de la madre, de la tía. Nada de técnicas raras ni excesivamente elaboradas: cocina básica, buen producto, cariño y paciencia”.

Interpelada por Mariluz Piñeiro sobre gustos personales, Cánovas no dudó: “Una buena carne gallega al punto” y, de postre, tarta de manzana. Preguntada “¿cerveza o vino?”, respondió con diplomacia: “las dos cosas”, aunque admitió que el vermut la pone especialmente festiva.

La conversación cerró con el compromiso de volver cuando La Macetúa esté en marcha y con la dedicatoria del programa a tía Encarna, cuya memoria —dijo— seguirá inspirando cada servicio y cada plato.

Redacción: Julián Vigara

Sonido: Sol Rentero

Guion: Mary Luz Piñeiro (@maryluzpineiro)