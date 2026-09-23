Cuchillito y tenedor: un espacio para frenar el tiempo

Llegó a Murcia hace unos cuatro meses con el español aprendido en los Países Bajos y una idea muy clara de lo que quería hacer con su vida. Jesper Jensen, de 34 años, ha pasado por la sección Cuchillito y tenedor, que conduce la instagramer Mary Luz Piñeiro (@maryluzpineiro) en Más de uno Murcia de Onda Cero, para presentar Esencia, el establecimiento que abrió el pasado mes de agosto en el número 7 de la calle Jabonerías.

Su trayectoria profesional nada tenía que ver con la alimentación. Jensen trabajaba en una oficina en su país hasta que el fallecimiento de su madre, hace unos dos años, le llevó a replantearse sus prioridades. "Después yo pensé qué es importante en la vida, y yo quiero vivir en España porque siempre ha sido para mí un sueño vivir aquí", relató ante los micrófonos. Preparó el salto durante ocho meses con un profesor de español, y su soltura con el idioma sorprendió en el estudio.

Por qué Murcia

La elección de la ciudad respondió a una sensación. "Cuando visité Murcia sentí directamente un sentimiento muy relajado, y la gente aquí es muy amable, muy abierta", explicó. También pesó el respaldo familiar, ya que su tío, de origen gallego, y su tía residen en Sucina y le ayudan en esta nueva etapa.

Una tienda para frenar el tiempo

En los estantes de Esencia conviven hierbas, especias, sales, aceites y superalimentos como el matcha, la ashwagandha o la maca, además de kombucha. Casi toda la oferta es ecológica, un criterio innegociable para su propietario. "La calidad para mí es el número uno", subrayó al referirse a los aceites, procedentes de proveedores seleccionados que trabajan sin pesticidas ni herbicidas.

El local incorpora además un rincón para tomar una taza de té con calma. "Quiero crear un espacio muy relajado en el centro de Murcia", apuntó Jensen, que concibe la tienda como un lugar de encuentro con otras personas.

Invitado por Mary Luz Piñeiro a elegir tres productos imprescindibles, el protagonista, gran aficionado a la cocina, se decantó por las especias. Recomendó la cúrcuma, tanto para guisos como para infusiones, el jengibre y el ras el hanout, una mezcla muy presente en la cocina magrebí.

Superado un primer verano marcado por el calor, Jensen confía en que la bajada de las temperaturas devuelva el movimiento a las calles del centro. Mientras tanto, mantiene una intensa actividad en redes sociales, donde muestra el género y el local a través de su perfil de Instagram, @esenciamurcia.