Cuchillito y tenedor I Elena Esteban Remón: “Mis abejas trabajan por Murcia, y yo trabajo por ellas”

En Cuchillito y Tenedor, el espacio gastronómico de Onda Cero Murcia que realiza la instagramer @MaryLuzPineiro, la protagonista de esta semana ha sido Elena Esteban Remón, apicultora murciana y alma de la marca Gimiele, una empresa familiar que produce miel artesanal 100 % murciana.

Con la energía contagiosa que la caracteriza, Elena llegó al estudio con un panal acristalado lleno de vida. “Tengo mis colmenas repartidas por toda la Región de Murcia —explicaba—. Mis abejas polinizan nuestros campos, nuestras plantas, nuestros cultivos. Todo lo que producen nace aquí, para Murcia y desde Murcia”.

Su historia es la de una vocación descubierta entre zumbidos y flores. Ingeniera de formación y con varios másteres, dejó su trabajo en una empresa privada para dedicarse, junto a su marido Ginés, a la apicultura. “Empezamos con cinco colmenas los fines de semana. Nos fascinó ese mundo silencioso y perfecto donde solo estás tú y las abejas. Ellas te enseñan a desconectar, a cuidar y a respetar”.

Hoy, su empresa Gimiele (nombre que fusiona Ginés, Miel y Elena) gestiona más de 800 colmenas repartidas por toda la región. Todas sus mieles son crudas y extraídas en frío, sin filtrados ni procesos térmicos, lo que permite conservar intactas sus enzimas, vitaminas y propiedades naturales. “La miel cruda es pura vida —asegura—. La saco del panal, la dejo decantar y la envaso tal cual. Nada más. Así mantiene todo su poder natural”.

Elena habló también del propoleo, el antiséptico natural que las abejas usan para proteger la colmena de enfermedades. “Es una joya de la naturaleza. Lo recojo directamente y lo preparo sin pasar por laboratorios, totalmente natural. Es antibacteriano, antiinflamatorio y fortalece las defensas”.

Además de las variedades tradicionales, Gimiele elabora mieles especiadas con canela, cúrcuma, jengibre o pimienta, con efectos estimulantes y saludables. Entre bromas y risas, Mary Luz y Julián Vigara probaron en directo la que la propia Elena bautizó como “la Viagra femenina natural”.

Más información y productos en www.gimiele.com

