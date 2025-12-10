Con Mary Luz Piñeiro

Cuchillito y Tenedor descubre la historia y el sabor de La Diligente con Andrés Gómez

El creador de La Diligente Compañía de vinos,Andrés Gómez, comparte con @maryluzpineiro su visión del vino, la cultura gastronómica y el proyecto que ha convertido su espacio en un referente en Murcia.

Julián Vigara

Murcia |

Andrés Gómez Méndez de La diligente compañía de vinos

La Diligente Compañía de Vinos nace de una doble herencia: la diligencia con la que trabajaba su bisabuelo como carretero entre El Jimenado y La Unión y el carácter incansable de su madre, símbolo de ese modo de hacer las cosas «con rigor, conocimiento y cariño». Hoy, ese legado se traduce en una vinoteca y bar de vinos junto al mercado de Verónicas donde el cliente encuentra asesoramiento personalizado y una selección de cientos de referencias nacionales e internacionales.

Andrés, músico de formación y experto comunicador, defiende que el vino se entiende mejor cuando se cuenta bien. Por eso ha creado en La Diligente un espacio donde no solo se compra, sino que se aprende y se disfruta: catas a ciegas, experiencias de maridaje que rompen el tópico de «blanco con pescado, tinto con carne» y una cocina fría de mercado que dialoga con cada copa.

Quien quiera descubrir por qué muchos en el sector ya le llaman «Andrés el diligente» y cómo se puede viajar a Argentina, Galicia o Rioja sin salir de Murcia, tiene una cita con el podcast de ‘Cuchillito y tenedor’ con la instagraner @maryluzpineiro.

Ya tienes el audio completo de la conversación.

