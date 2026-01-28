Con Mary Luz Piñeiro

Cuchillito y tenedor: Cucú Gastrobar lleva el cangrejo azul a Madrid Fusión

Desde el Mar Menor al plato: gastronomía con conciencia para combatir una especie invasora y apoyar al producto local.

Julián Vigara

Murcia |

Antonio Reyes (izda) y Javi Cadario, responsables de Cucú Gastrobar

Cucú Gastrobar ha llevado hasta Madrid Fusión una propuesta que une sabor, territorio y compromiso ambiental. Sus responsables han presentado una cocina "reivindicativa" basada en el aprovechamiento del cangrejo azul, una especie invasora que amenaza el ecosistema del Mar Menor.

La idea es clara: convertir un problema ecológico en una oportunidad gastronómica y económica, apoyando a pescadores y productores de kilómetro cero. Entre las elaboraciones, una marinera con cangrejo azul y un caldero del Mar Menor con ñora y arroz de Calasparra, que han despertado el interés del público por su potencia de sabor y su trasfondo sostenible.

En la entrevista también se repasa la trayectoria de Cucú Gastrobar en el barrio de Santa Eulalia, su apuesta por el producto de calidad -incluidas sus ya famosas tortillas- y se avanzan citas gastronómicas como la Ruta del Plato de la Cuchara y el Cocido Solidario, que se celebrarán del 16 al 28 de febrero.

Escucha la entrevista de Mary luz Piñeiro en la sección de Onda Cero, Cuchillito y tenedor.

