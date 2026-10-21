Cuchillito y tenedor: Las Cuatro Patas, un espacio 'gastrocultural' en San Javier

San Javier suma una propuesta singular a su mapa gastronómico. Las Cuatro Patas, un restaurante que forma parte de un espacio más amplio donde conviven la tienda de producto gourmet Verum, una cafetería, un servicio de catering y la galería de arte ITAC. Todo en un mismo local, comunicado pero con ambientes separados, en la calle Isla Graciosa, número 12.

Así lo explicaron en Cuchillito y tenedor, la sección de gastronomía de Más de uno Murcia en Onda Cero, José Luis Gonzalo, responsable de la galería, y Jonathan Olguín, el cocinero, a quienes entrevistó la instagramer @MaryLuzPineiro.

Cocina de fuego y producto de origen

El concepto gira en torno al origen y, según Olguín, “el origen de todo proviene del fuego”. Por eso todas las elaboraciones se hacen con carbón, leña y sarmiento, sin butano ni ningún otro combustible. La cocina está a la vista del comensal a través de un cristal, y el aforo es reducido, 24 personas repartidas en cinco mesas, todas redondas u ovaladas, para recuperar “el concepto del domingo en familia”.

El nombre alude, por un lado, a las patas de las mesas y, por otro, a los cuatro pilares del producto español que defienden, el vino, el queso, el aceite y el jamón ibérico. La tienda, de hecho, es especialista en jamón de bellota de ejemplares criados en libertad y curados solo con sal. La carta incluirá además marisco gallego, tomate raf en temporada, cecina de León, anchoa salada a mano en directo, carnes ibéricas de bellota (presa, lagarto, secreto y pluma), wagyu japonés certificado y pescado salvaje.

La croqueta, seña de identidad

La especialidad de la casa es la croqueta de jamón ibérico de bellota, elaborada únicamente con el codillo o jarrete, una zona sin tendones donde, explica el cocinero, el jamón conserva mejor su esencia. Olguín asegura que un cliente habitual de restaurantes la calificó como “la mejor croqueta del mundo”, un elogio que la propia casa deja a juicio de los comensales.

Arte y catas

La galería ITAC, concebida como espacio cultural abierto a exposiciones, conferencias y otras actividades, ha presentado ya dos muestras. La segunda estuvo dedicada a Goya, con grabados originales de «Los desastres de la guerra» y «Los caprichos», acompañados de obras de artistas murcianos como Martínez Mengual, Manuel Páez, González Palazón y Paco Vivo, junto a jóvenes recién salidos de la escuela de artes.

El calendario incluye catas de distinto tipo. Entre las novedades del próximo mes destaca 'Sinestesia, el arte de ver lo invisible', una experiencia sensorial que utilizará los ingredientes del restaurante para conectar olores y sabores con la memoria de los participantes.

Más información en www.placeresdelpaladar.com.

Las Cuatro Patas, calle Isla Graciosa, 12, de San Javier (Murcia)