Cuchillito y tenedor: Caravaca de la Cruz reunirá del 9 al 12 de octubre la novena edición de Las Cocinas del Jubileo

Caravaca de la Cruz prepara la novena edición de Las Cocinas del Jubileo, que este año amplía su duración de 2 a 4 días. La cita, presentada el lunes por la concejala de Comercio y Cultura del Ayuntamiento de Caravaca, Ana Belén Martínez, se celebrará del 9 al 12 de octubre y coincidirá con la Feria agroindustrial de la localidad.

Según explicó Martínez, la programación de este año es "de las más ambiciosas" desde que se puso en marcha el evento, con el Camino del Mediterráneo como hilo conductor: un recorrido gastronómico que unirá el litoral de Cartagena y Mazarrón con el interior del noroeste murciano hasta llegar a Caravaca, "uniendo el mar y el interior" a través de los productos y los sabores de la cocina regional.

Un recorrido gastronómico entre el mar y el interior

El periodista gastronómico Joaquín Reyes, director de la revista Gastrónomo, ha diseñado junto a Ricardo Lozano (Nueva Gastronomía y Punto Cuchara), incorporado este año al equipo, el itinerario de showcookings que marcará esa ruta. En la zona de demostraciones en directo participarán 4 cocineros: María Gómez (Magoga, Cartagena), Juan Guillamón (Murcia capital), Salvador Fernández (Casa Borrego) y Gabino Martínez (Aledo), a los que se suman José Martínez, del Horno de Caravaca, y Natalia Salas.

La zona de casetas reunirá a 25 participantes, la mayoría hosteleros de Caravaca, junto con propuestas de Cieza, Ojós, Aledo y Molina de Segura. También estará presente APCOM (Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad de Caravaca) y el colectivo Goamún con sus tapas, mientras que el mercadillo gourmet incorporará puestos de productores locales como La Batanera, Guatazales y Cremos.

Talleres, música y un nuevo concurso de tapas

El programa incluye actividades para todos los públicos a lo largo de los 4 días:

Un ronqueo de atún en directo

Una cata maridaje en la Basílica de la Vera Cruz, con María Gómez

Tardeo con DJ el sábado por la tarde, a cargo de Daniel Vidal , director del suplemento Garum de La Verdad

, director del suplemento Garum de La Verdad Talleres infantiles de pan, de postres y un mural colectivo

Conciertos nocturnos y zona de tapas en la apertura de cada noche

Como novedad, esta edición estrena el concurso a la mejor tapa del Camino de la Cruz, en el que participarán todos los restaurantes de las casetas y en el que un jurado profesional determinará la propuesta ganadora.

Las Cocinas del Jubileo cerrarán justo antes del puente del Pilar, con el 12 de octubre como colofón de un fin de semana largo pensado para atraer visitantes a Caravaca durante 4 jornadas de gastronomía, cultura y comercio local.