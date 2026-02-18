Construyendo: La construcción reivindica su revolución tecnológica y su cantera joven

La sección, Construyendo de Más de uno Murcia reunió a tres de las galardonadas de los Premios FRECOM al Talento: Silvia Esteban (Talasur), Lorena Melgarejo (Urdecón) y Teresa Sánchez (Hozono Global), además de los también reconocidos Chencho Mateos (Pavasal) y Víctor Martínez (Cementos La Cruz), profesionales que encarnan el papel decisivo de los mandos intermedios en el funcionamiento de las empresas constructoras.

Durante la conversación, las invitadas destacaron que el sector vive una transformación profunda impulsada por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, alejándose de estereotipos tradicionales. Coincidieron en señalar la alta demanda de perfiles cualificados -desde tecnológicos hasta artesanos especializados- y remarcaron que, en igualdad de formación, la actitud y la implicación son factores determinantes en los procesos de selección.

El espacio que cuenta con la colaboración de María Luis Lucas, secretaria general de FRECOM, también puso en valor la creciente presencia femenina y las oportunidades reales de desarrollo profesional que ofrece la construcción, con estabilidad laboral, formación continua y posibilidades de carrera.