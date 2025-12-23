Consejos farmacéuticos para disfrutar de una Navidad segura

La Navidad es una época de encuentros, celebraciones y momentos compartidos. Para poder disfrutarlos con tranquilidad, los farmacéuticos recuerdan la importancia de prestar atención a la combinación de alcohol y medicamentos. Rosa Alarcón, vocal de Titulares de Oficina de Farmacia, subraya que “un consumo responsable y bien informado ayuda a prevenir problemas de salud y a que los tratamientos sean realmente eficaces”.

Cuidar la salud también forma parte de la celebración

El consumo de alcohol está contraindicado mientras se sigue un tratamiento farmacológico, ya que puede afectar tanto al bienestar general como a la eficacia de la medicación. Entre los efectos más habituales se encuentran la somnolencia, los mareos o la falta de coordinación, así como molestias digestivas o alteraciones cardio-vasculares. Además, el alcohol puede interferir en la forma en que el organismo metaboliza los medicamentos.

El farmacéutico, un aliado en estas fiestas

Desde las farmacias comunitarias se recuerda que la mejor recomendación es evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento farmacológico y consultar siempre ante cualquier duda. Leer el prospecto y preguntar al farmacéutico permite tomar decisiones informadas y seguras.

“Elegir alternativas sin alcohol y seguir las indicaciones del profesional sanitario es una forma sencilla de cuidarse y de disfrutar plenamente de las fiestas”, señala Rosa Alarcón.

Con pequeños gestos y una actitud preventiva, la Navidad puede vivirse con alegría, responsabilidad y salud.