La conjuntivitis alérgica, a examen en «Más Visión» con el Dr. González Costea

La llegada de la primavera trae consigo más horas de luz, más vida al aire libre y también un viejo enemigo para muchas personas, la alergia. En el espacio Más visión, el Dr. Alberto González Costea ha abordado una de sus manifestaciones más frecuentes en estas fechas, la conjuntivitis alérgica, un problema que puede alterar de forma notable la vida diaria con síntomas como picor, lagrimeo, enrojecimiento ocular, sensación de arenilla e incomodidad constante.

El oftalmólogo ha explicado que esta primavera se presenta especialmente complicada para quienes sufren procesos alérgicos, en un contexto marcado por las lluvias de los últimos meses y por una floración intensa. Esa combinación puede traducirse en una mayor presencia de polen y, por tanto, en más episodios de irritación ocular, incluso en personas que no suelen identificarse como alérgicas.

El Dr González Costea ha insistido en una idea fundamental, uno de los errores más habituales es frotarse los ojos cuando aparece el picor. Aunque el gesto parezca instintivo e incluso alivie de forma momentánea, lo cierto es que puede empeorar la reacción y agravar la inflamación. También ha subrayado la importancia de no automedicarse y de acudir a un especialista cuando los síntomas son persistentes, intensos o se repiten con frecuencia.

En la entrevista se han repasado además algunas medidas básicas que pueden ayudar a reducir las molestias, como el lavado ocular, la protección frente a la exposición al polen y la identificación de los entornos o situaciones que desencadenan el problema. El especialista ha recordado que la prevención también pasa por adaptar ciertos hábitos cotidianos, especialmente en personas con antecedentes de rinitis alérgica o sensibilidad estacional.

Otro de los aspectos abordados ha sido el uso de colirios y otros tratamientos. González Costea ha advertido de que no todos los productos sirven para cualquier caso y de que determinados medicamentos, como los que contienen corticoides, solo deben utilizarse bajo supervisión médica. En ese sentido, ha defendido la necesidad de un diagnóstico adecuado para distinguir una conjuntivitis alérgica de otras afecciones oculares y aplicar así el tratamiento más oportuno.

La entrevista también ha puesto el acento en quienes pasan muchas horas al aire libre, practican deporte o se exponen de forma continuada a ambientes con alta carga de polen. En esos casos, ha señalado, conviene extremar las precauciones y contar con pautas claras para anticiparse a un brote y evitar que una molestia en apariencia menor termine condicionando actividades tan cotidianas como pasear, conducir o trabajar con normalidad.