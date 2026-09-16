De la compra del solar a la entrega de llaves: SARCEMA explica en Construyendo cómo se levanta una vivienda en Murcia

Construyendo, el espacio de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM) en Más de uno Murcia, ha dedicado su espacio al mercado de la vivienda. El invitado ha sido Salvador Arce, director de la promotora murciana SARCEMA, licenciado en Ciencias Empresariales y con más de 34 años de actividad en el sector inmobiliario de la Región; Arce es también tesorero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM). La sección la conducen Julián Vigara y María Luisa Lucas, secretaria general de FRECOM.

Preguntado por si el precio de la vivienda va a seguir subiendo en el municipio y en la Región de Murcia, Arce ha sido tajante: "Por desgracia sí va a seguir subiendo, dado que las circunstancias no mejoran ni acompañan". Matiza, eso sí, que el incremento no se producirá "al mismo ritmo que años anteriores", aunque ninguna circunstancia del mercado apunta, a su juicio, a un cambio de tendencia.

Arce ha desglosado además el reparto del precio final de una vivienda. Según sus cifras, el suelo representa entre el 20% y el 25% del coste, la construcción (incluidas las obras de urbanización que corren a cargo del promotor, como el alumbrado o las zonas verdes) entre el 40% y el 45%, y la carga fiscal del conjunto del proceso ronda el 27%. El margen que le queda finalmente al promotor, en sus propias palabras, es "muy pequeño".

El director de SARCEMA ha puesto también plazos al proceso completo. Desde que una promotora compra un solar hasta que una familia recibe las llaves pueden pasar unos seis años. De ese tiempo, aproximadamente año y medio corresponde a la decisión de compra del suelo, entre 6 y 8 meses a la redacción del proyecto, entre 12 y 18 meses a la tramitación de la licencia, y 2 años y medio a la ejecución material de la obra.

Sobre las claves que han permitido a SARCEMA (fundada en 1992) mantenerse como una de las promotoras más solventes de la Región tras más de tres décadas de actividad, incluida la crisis inmobiliaria de 2008, Arce ha señalado el equilibrio entre financiación y recursos propios, "el gran reto es saber administrarte gastando poco y guardando mucho". El director de SARCEMA sitúa la eficiencia energética y la industrialización como los grandes retos del sector ante la falta de mano de obra cualificada, y destaca que el Código Técnico de la Edificación ha mejorado el aislamiento acústico y térmico de las viviendas nuevas, aunque también ha encarecido su construcción. Ha concluido.