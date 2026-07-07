Cómo preparar la piel para el verano

El verano transforma las costumbres casi sin darse cuenta. Cambian los horarios de las comidas, aumentan las salidas a la calle y se multiplican las horas de exposición al sol. Sin embargo, la piel, nuestro órgano más extenso, no siempre recibe la misma atención que el resto de rutinas veraniegas.

En el espacio «Tiempo de enfermeras», la sección que Más de uno Murcia comparte con el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, José Manuel Martínez, enfermero especialista en estética y cuidados de la piel, ha repasado los hábitos esenciales para proteger la piel antes, durante y después de la exposición solar.

Preparar la piel antes de las vacaciones

Para quienes todavía no han salido de vacaciones, Martínez recomienda cuidar la alimentación, reducir el consumo de procesados y disminuir la ingesta de alcohol y tabaco en las semanas previas. Según ha explicado, llegar a la playa con una baja hidratación convierte a la piel en más vulnerable frente al sol.

Respecto a los tratamientos estéticos, el enfermero distingue entre dos tipos. Por un lado, los que sí pueden realizarse ahora: tratamientos a base de vitaminas y antioxidantes, pensados precisamente para proteger la piel antes de la exposición solar. Por otro, los que conviene evitar en esta época: peelings y tratamientos intensos para manchas o arañas vasculares, «nada recomendables» durante el verano.

Alimentación e hidratación, la base del cuidado

La hidratación debería superar los dos litros diarios, especialmente en quienes practican deporte o sudan más de lo habitual. En cuanto a la alimentación, Martínez aconseja incorporar pescado azul -boquerón, caballa, sardina- de forma habitual y evitar comidas ultraprocesadas en la playa, ya que influyen directamente en la capacidad de la piel para resistir el sol.

El error más común con el protector solar

El fallo más habitual, según el especialista, es aplicar poca cantidad de protector y no reaplicarlo con la frecuencia necesaria. Recomienda utilizar un fotoprotector factor 50 con protección UVA y UVB y renovarlo cada hora aproximadamente. Tras el baño o después de sudar, es necesario secarse y volver a aplicarlo.

Más allá de la crema: sombra, agua y ropa

Además del protector solar, Martínez insiste en la importancia de la sombra y una buena hidratación. Recomienda llevar un parasol a la playa o la piscina y cubrirse los hombros con una toalla o un pareo en los trayectos sin sombra, ya que las prendas ligeras ayudan a frenar la radiación.

Niños, mayores y pieles sensibles

Los niños, por tener la piel inmadura, y las personas mayores, con menor capacidad de reacción cutánea y, en muchos casos, polimedicadas, requieren una protección especial. Para ambos grupos, sombra e hidratación constituyen la base del cuidado, teniendo en cuenta que el riesgo no procede solo del sol, sino también del calor.

La rutina al llegar a casa

Después de un día de playa o piscina, el enfermero recomienda tres pasos: ducharse para retirar el salitre, el cloro y los restos de crema; hidratarse bien con agua -«no vale hidratarse solo con cerveza», ha bromeado-; y aplicar después una crema calmante e hidratante.

Sobre el uso de la esponja, Martínez señala que su necesidad depende del nivel de suciedad de la piel. Como alternativa a las esponjas tradicionales, que acumulan bacterias, apunta a los guantes de silicona, más fáciles de desinfectar.

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