Cómo afrontar el síndrome postvacacional en la vuelta al cole y al trabajo

El enfermero escolar Enrique Gómez recuerda que el retorno tras el verano “siempre ha existido”, pero hoy recibe más atención por la salud mental. Afecta a grandes y pequeños y, aunque suele ser transitorio, conviene gestionarlo bien.

Señales a tener en el radar

En adultos y en niños pueden aparecer síntomas psicológicos como tristeza, apatía, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad o falta de concentración; y físicos como cansancio, fatiga, malestar general, dolores abdominales o musculares. Si son pasajeros, entra dentro de lo esperable; si persisten o se intensifican, toca consultar.

Cómo “entrenar” la vuelta (sin esguinces de ánimo)

No apurar las vacaciones hasta el último minuto: deja un par de días de aterrizaje.

hasta el último minuto: deja un par de días de aterrizaje. Restablece horarios de forma gradual: adelanta cenas y hora de acostarse (especialmente con los peques).

de forma gradual: adelanta cenas y hora de acostarse (especialmente con los peques). Planifica y organiza la primera semana para evitar el “todo a la vez”.

la primera semana para evitar el “todo a la vez”. Cuida los tres pilares: sueño , alimentación y actividad física .

, y . Enfoca el regreso en positivo: reencontrarte con compañeros, curso nuevo y actividades que gustan, no como un castigo.

“Es un periodo de adaptación con principio y fin; paciencia y ritmo progresivo.”

Adultos vs. niños: ¿quién sufre más?

Con humor y realismo, Gómez admite que a los adultos nos cuesta más: no hay que pretender estar al 100% el primer día. La recomendación es aterrizar poco a poco: dosifica tareas, evita sobrecargas y, en una o dos semanas, lo normal es estar ya “a ritmo de crucero”.

En los menores, el regreso puede sentirse como un “choque” tras un verano poco estructurado, pero es una respuesta humana y normal al cambio. Rutinas claras, mensajes motivadores y paciencia son el mejor antídoto.

Cuándo pedir ayuda

Si los síntomas no remiten tras ese periodo de adaptación o interfieren de forma significativa en la vida diaria, es momento de consultar con un profesional.