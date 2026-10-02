¿Cómo afectan las pantallas al deseo sexual?

Un estudio de psiquiatras y médicos españoles, publicado en BMC Psychology, asocia el uso intensivo de las redes sociales, a veces al borde de la adicción, con un menor deseo sexual. Tras analizar a más de 500 personas, señala la distracción constante como posible explicación, aunque describe una relación entre ambos fenómenos y no demuestra una causa.

Los sexólogos Jesús Rodríguez (doctor en Sexología y director del Instituto Sexológico Murciano) y Eva Camacho (de La Eroteca) analizaron esas conclusiones en Sexo sentido, la sección de Más de uno Murcia, y ofrecieron una lectura con más matices.

Rodríguez explicó que el móvil no es un problema en sí mismo, pero puede serlo si el uso se vuelve compulsivo o si existe una ansiedad o una depresión previa. Hoy se tiende a culpar al teléfono de todos los males de la pareja, señaló, como antes ocurría con el porno. Para él no hay una crisis del deseo como tal, sino una crisis ligada al estilo de vida estresante, y el deseo sigue intacto cuando encuentra las condiciones idóneas.

Camacho defendió que el teléfono puede potenciar el deseo, con fotos sugerentes o audios con voz sensual, siempre que sirva para jugar y no para evadirse de la realidad, y propuso revisar la relación cada cuatro años para repasar qué ha cambiado y qué hábitos conviene recuperar.

Sobre el móvil en el dormitorio, Rodríguez opinó que puede ayudar a acumular tensión sexual a lo largo del día y recomendó apagarlo si interfiere. la sexóloga de La Eroteca añadió una advertencia sobre lo que expresa el cuerpo cuando aparece el rechazo físico hacia la pareja.

Escucha íntegro el audio de la sección, con la colaboración especial de Antonio Rentero.