Cómo afecta el calor a la fertilidad masculina

El calor del verano no solo pasa factura al corazón, la piel o la tensión arterial. En la sección Sexo Sentido de Más de uno Murcia, el urólogo Leandro Reina y los sexólogos Jesús Rodríguez, del Instituto Sexológico Murciano, y Eva Camacho, de La Eroteca, han hablado de una dolencia que afecta a uno de cada seis hombres y que las altas temperaturas pueden agravar sin que el paciente lo asocie al calor: el varicocele.

Qué es el varicocele

El doctor Reina lo ha comparado con las varices que sufren muchas mujeres en las piernas. «Nosotros tenemos ese tipo de dilatación venosa en el testículo», ha explicado el urólogo, que ha situado el origen del problema en el plexo pampiniforme, el conjunto de venas que nace del testículo y que, al dilatarse, provoca un estancamiento de sangre. Ese estancamiento es, según el especialista, lo que convierte una simple dilatación venosa en una enfermedad con capacidad de alterar el funcionamiento del testículo a largo plazo.

Los síntomas más habituales son dolor agudo con el movimiento, sensación de pesadez, incomodidad y una notable sensación de calor en la zona. Reina ha subrayado que rara vez se trata de un dolor lo bastante intenso como para acudir a urgencias, sino más bien de «una sensación rara» de que algo no funciona con normalidad en el escroto.

El verano, un agravante directo

La pregunta que ha vertebrado el bloque era obligada. ¿Por qué se asocia varicocele y verano? La respuesta del urólogo ha sido clara: el calor produce una vasodilatación generalizada en el organismo, y los hombres que ya arrastran un varicocele notan cómo el problema se agudiza en los meses cálidos. Un paciente que apenas percibía molestias durante el año puede encontrarse, con la llegada del verano, con más sensación de calor escrotal y más pesadez.

El propio Reina ha confirmado algo que preocupa especialmente en la era del teletrabajo. Cualquier fuente de calor local sobre la bolsa escrotal, incluido el ordenador portátil apoyado sobre las piernas, resulta contraproducente para quienes padecen esta afección.

Más allá del dolor, fertilidad y hormonas

Eva Camacho ha llevado la conversación hacia un terreno menos conocido, el hormonal. El doctor Reina ha explicado que, aunque durante años se descartó cualquier relación entre varicocele y disfunción eréctil, los estudios más recientes apuntan a que la dilatación venosa puede alterar con el tiempo la producción de testosterona, y esa alteración hormonal sí puede repercutir en la función eréctil y, sobre todo, en la libido.

«Los niveles de testosterona tienen que caer muchísimo para que realmente haya una repercusión en la función eréctil, pero tienen que caer muy poquito para que sí haya una repercusión en el deseo sexual», ha detallado el urólogo. Donde el varicocele deja una huella más clara, según Reina, es en la fertilidad: afecta al recuento, a la motilidad y a la morfología del espermatozoide, tanto en la cabeza como en la cola.

El componente psicológico y la vida en pareja

El sexólogo Jesús Rodríguez ha apuntado a un factor que rara vez se menciona en la consulta de urología, la ansiedad que genera el propio diagnóstico. Notar al tacto una masa desconocida en el escroto, ha explicado, puede disparar el miedo a una enfermedad de transmisión sexual o a un cuadro más grave, y esa preocupación termina afectando por sí sola al deseo y al rendimiento sexual, al margen de cualquier alteración hormonal real.

Eva Camacho, por su parte, ha preguntado si la afección tiene también una lectura estética capaz de generar rechazo en la pareja. El doctor Reina ha aclarado que la morfología del testículo no varía, aunque las venas dilatadas sobre el cordón espermático pueden generar un abultamiento perceptible al tacto, al que algunos pacientes se refieren como una «bolsa de gusanos» sobre el testículo.

Por qué predomina en el lado izquierdo

La explicación, según Reina, es puramente anatómica. La vena espermática izquierda desemboca en la vena renal, una disposición que favorece que la sangre se estanque con mayor facilidad que en el lado derecho.

Prevención, el sedentarismo bajo sospecha

Preguntado por si el varicocele se puede prevenir, el urólogo ha sido tajante. La principal recomendación pasa por evitar el sedentarismo, un factor directamente relacionado con la aparición y el agravamiento de esta dolencia. El mensaje final del equipo de Sexo Sentido ha sido claro: ante cualquier sensación extraña en la zona genital, la consulta médica no debe demorarse.