El Colmado de San Julián, de Samuel Ruiz, candidato a mejor apertura de España en los premios The Fork

El chef murciano Samuel Ruiz, alma mater de Café Bar Verónicas y El Colmado de San Julián, desveló en exclusiva durante una entrevista en Más de uno Región de Murcia que su último proyecto ha sido nominado a mejor apertura nacional en los premios The Fork.

Ayer nos dieron la noticia de que nos han nominado a la mejor apertura de este año en España , avanzó Ruiz, quien aseguró encontrarse en un momento muy dulce de su carrera tras encontrar el equilibrio y sacar placer a lo cotidiano gracias al trabajo con producto de mercado frente al Mercado de Verónicas.

Sobre el primer aniversario de El Colmado de San Julián —abierto en septiembre de 2024 en el histórico local de la antigua Droguería San Julián—, el cocinero subrayó: Era el bebé de la casa y en tan poquito tiempo ha empezado a caminar solo, hasta el punto de recibir esta nominación .

Ruiz explicó cómo reparte su tiempo entre ambos espacios, situados puerta con puerta: Tengo la suerte de que están uno junto al otro; vuelo de uno al otro, pero la clave es haber formado un equipo que trabaja igual esté yo o no . Y resumió su manera de crecer en el barrio: Cuando no se puede hacia arriba, hay que crecer hacia los lados .

También defendió un modelo laboral más sostenible en hostelería: Pagamos con tiempo de vida además de con un salario. Por eso abrimos de martes a sábado y solo al mediodía: simplificamos la jornada a 8–9 horas y hacemos viable el negocio sin turnos interminables .

En el plano personal, confesó entre risas su debilidad doméstica: Lo que más agradezco es que me preparen una ensalada; me da mucha pereza hacerla . Y adelantó que tras un verano muy inspirador con una libreta llena de ideas , ya están introduciendo novedades en la carta que llegarán poco a poco .

La nominación de El Colmado de San Julián a los premios The Fork reafirma el gran momento de la dupla Verónicas–San Julián y consolida a Samuel Ruiz como uno de los referentes del tapeo contemporáneo y del producto de proximidad en Murcia.