El Colegio de Enfermería premia un estudio que avala el uso de la ecografía vesical por parte de enfermería para detectar la retención urinaria aguda

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha hecho entrega de sus premios anuales a la investigación y a los proyectos solidarios, unos galardones con los que reconoce el trabajo científico y el compromiso social de las enfermeras y enfermeros colegiados. Entre los reconocimientos otorgados este año destaca el Premio Fin de Máster concedido al enfermero Esteban Díaz Palao, por un estudio centrado en la mejora de la detección de la retención urinaria aguda mediante ecografía vesical realizada por profesionales de enfermería.

El trabajo premiado lleva por título «La eficacia de la valoración ecográfica vesical por parte de Enfermería en la detección de la retención urinaria aguda» y se enmarca en el Máster de Enfermería en la Atención y Cuidados al Paciente Crítico de la Universidad de Murcia. La investigación analiza hasta qué punto la ecografía vesical puede convertirse en una herramienta eficaz y segura en manos de enfermería para identificar de forma precoz la retención urinaria aguda, una complicación clínica frecuente en distintos ámbitos asistenciales.

Un cambio en la práctica clínica

La ecografía vesical se plantea en este trabajo como una alternativa a métodos tradicionales de detección, en muchos casos más invasivos o menos precisos. A través de la valoración ecográfica, la investigación sugiere que:

Se mejora la capacidad de detección temprana de la retención urinaria aguda.

Se podrían reducir procedimientos innecesarios, como sondajes evitables.

Se minimizan riesgos asociados, entre ellos las infecciones urinarias relacionadas con el uso de sondas.

Además, el estudio refuerza la idea de que la incorporación de nuevas competencias tecnológicas en enfermería repercute directamente en la seguridad del paciente, la calidad de los cuidados y la eficiencia de los recursos en el entorno hospitalario.

Investigación y liderazgo enfermero

Con este galardón, el Colegio de Enfermería subraya el papel de la profesión como motor de cambio en el sistema sanitario, no solo desde la práctica asistencial, sino también desde la investigación aplicada a la clínica diaria. Trabajos como el de Esteban Díaz Palao muestran cómo la enfermería puede liderar líneas de investigación que se traducen en protocolos más seguros, decisiones más fundamentadas y una atención más centrada en el paciente.

Los premios a la investigación y a los proyectos solidarios del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia se consolidan así como una herramienta para impulsar el desarrollo profesional, visibilizar el talento de las enfermeras y enfermeros y trasladar a la práctica real avances que nacen en el ámbito académico y científico.