Ciencia Vs Muerte: lo que la muerte cuenta a la ciencia

En el marco de su programación especial de octubre, el espacio radiofónico Universo Maite, impulsado por Confitería Maite y emitido en Más de uno Murcia de Onda Cero, dedicó una edición a explorar la muerte desde una perspectiva científica, legal y cultural. Coincidiendo con las celebraciones de Todos los Santos, la Noche de Difuntos y Halloween, el programa busca reflexionar sobre el fin de la vida sin sensacionalismo, pero con rigor.

Invitado de excepción: el doctor Aurelio Luna

El protagonista de esta edición fue el doctor Aurelio Luna, catedrático de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Murcia y referente en bioética. Durante la entrevista, Luna explicó que la muerte no es un instante, sino un proceso complejo que varía según las circunstancias y organismos. “Morir es el cese irreversible de las funciones vitales que permiten la interacción autónoma del cuerpo con su entorno”, afirmó.

Muerte clínica vs. muerte encefálica

El doctor Luna aclaró que, desde el punto de vista médico-legal, la muerte se define como el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, no solo de la conciencia. Esta definición fue consensuada por expertos en medicina, neurología, filosofía y bioética.

Una experiencia personal impactante

En un momento emotivo, el doctor compartió una vivencia personal: el reconocimiento de un cadáver tras un accidente de tráfico que resultó ser su propio hermano. Esta experiencia sirvió para destacar que lo más doloroso en el trabajo forense no es la magnitud de la tragedia, sino la cercanía emocional con los familiares de las víctimas.

La muerte en la cultura contemporánea

Luna lamentó que la sociedad actual haya perdido el contacto directo con la muerte, convirtiéndola en un espectáculo mediático. “La muerte se siente más que se piensa”, citó de Antonio Machado, subrayando la necesidad de desarrollar estrategias culturales para afrontar este hecho inevitable.

Próxima edición: vampiros, brujas y antropología

El programa anunció que el próximo viernes se abordará la muerte desde una perspectiva antropológica, con expertos en mitos como vampiros y brujas. Esta serie de especiales continúa desde el Grand Hyatt, sede del torneo de golf de Onda Cero, reafirmando el compromiso del espacio con la divulgación cultural.

Universo Maite, desde 1968, sigue siendo un referente en la exploración de nuestras tradiciones, emociones y realidades más profundas.