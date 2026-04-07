El Centro de Salud de San Andrés abre sus puertas a la prevención con su Semana de la Salud

El Centro de Salud de San Andrés, en Murcia, organiza del 13 al 17 de abril su Semana de la Salud, una iniciativa que busca implicar a la ciudadanía en el cuidado de su propia salud a través de talleres prácticos y actividades formativas.

Durante estos días, el centro trasciende su función asistencial habitual para convertirse en un espacio de aprendizaje y participación, donde los usuarios pueden adquirir herramientas útiles para incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana. La propuesta está dirigida a población general, con el objetivo de reforzar la prevención y fomentar el autocuidado.

Las actividades están coordinadas por profesionales de enfermería, especialmente formados en educación para la salud. Un enfoque que pone en valor el papel de estos profesionales no solo como cuidadores, sino también como agentes clave en la promoción de estilos de vida saludables.

En «Tiempo de enfermeras», dentro de Más de uno Murcia en Onda Cero, hemos hablado con María García, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, que destaca la importancia de acercar este tipo de iniciativas a la población para lograr un impacto real en la salud comunitaria.

La Semana de la Salud plantea una programación variada, adaptada a diferentes perfiles y necesidades, con un denominador común: convertir la información en acción. Porque, como insisten los profesionales, la salud también se entrena… y empieza mucho antes de la consulta.