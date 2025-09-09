EDUCACIÓN

El CEIP Príncipe Felipe de Jumilla, finalista nacional en los Premios Mentes AMI con su proyecto ‘Agencia de noticias’

El equipo competirá en 'Impulso de la Creatividad Audiovisual'; el fallo se conocerá el 18 de octubre en Mentes AMI, con opción de difusión en los canales de Atresmedia y con el respaldo de Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación la Caixa.

Julián Vigara

Murcia |

Noelia Tomás Martínez, profesora del CEIP Príncipe Felipe de Jumilla (Murcia)

El colegio público Príncipe Felipe de Jumilla se ha colado entre los finalistas de la 4.ª edición de los Premios AMI de la Fundación Atresmedia, con la participación de Platino Educa, UNIE Universidad y la Fundación “la Caixa”, en la categoría Impulso de la Creatividad Audiovisual. La candidatura fue presentada ante la Fundación Atresmedia por su proyecto que transforma el aula en una auténtica redacción multimedia.

En una entrevista en Más de uno Murcia, la coordinadora Noelia Tomás Martínez explicó que la iniciativa nació en 2019 con el programa de televisión “Enséñame la vida” —emitido en Telejumilla— para dar un objetivo real a los contenidos curriculares de Lengua y Comunicación. “Vimos cómo el alumnado perdía el miedo a hablar en público, mejoraba su competencia comunicativa y aprendía a investigar, contrastar fuentes y descartar informaciones falsas”, señaló.

Con el paso de los cursos, el proyecto creció con nuevas piezas: taller de radio, parte informativo diario en el centro, sección de ocio familiar con recomendaciones locales y un “breaking news” sobre la actualidad escolar, difundido por el altavoz del colegio, YouTube y otros canales. El resultado: más motivación, aprendizaje significativo y un uso responsable de los medios.

La radio se ha convertido en el formato favorito del alumnado: además de locutar entrevistas, editan audio, incorporan músicas y emplean herramientas de inteligencia artificial para crear piezas sonoras trabajando, de paso, los derechos de autor. “Todas las secciones son valiosas, pero el taller de radio engancha mucho por la intimidad del medio”, apuntó Tomás Martínez.

El proyecto implica a todo el claustro y a todo el alumnado. A la final acudirán en representación la propia Noelia Tomás y su compañero Enrique. Los ganadores se darán a conocer el 18 de octubre en Madrid, durante el encuentro Mentes AMI. En caso de resultar vencedor, el trabajo podría difundirse en los canales de Atresmedia, además de la web y redes de la Fundación Atresmedia; como finalista, ya tiene garantizada visibilidad en sus plataformas.

