Catedral de Murcia: un viaje a sus orígenes, de mezquita islámica a gran templo cristiano

El profesor Carlos Espí Forcén (UM) cierra Universo Maite la serie dedicada a la Catedral y abre la puerta a nuevos relatos históricos

Julián Vigara

Murcia |

Carlos Espí Forcén, profesor de la UM

La Catedral de Murcia no es solo un monumento, es el reflejo de siglos de cambios, de convivencias culturales y de decisiones que marcaron el devenir de la ciudad. En este podcast de Universo Maite, el espacio de divulgación creado para Confitería Maite, proponemos un viaje a sus orígenes para conocer cómo una ciudad plenamente islámica terminó levantando uno de sus grandes símbolos.

De la mano del profesor Carlos Espí Forcén, de la Universidad de Murcia, recorremos la llegada de Alfonso X, la conversión de la mezquita mayor en catedral cristiana y la lenta construcción del edificio gótico, desde el claustro del siglo XIV hasta la gran fábrica del siglo XV. Un relato que incorpora la influencia de los comerciantes genoveses y la adaptación del lenguaje artístico a una ciudad donde la cultura islámica siguió muy presente durante generaciones.

Un podcast pensado para escuchar con calma y descubrir que, detrás de cada piedra de la Catedral de Murcia, hay una historia que explica quiénes somos.

La próxima semana, Universo Maite iniciará una nueva serie dedicada a la Murcia negra del siglo XVIII, con expertos en Historia Contemporánea, para adentrarnos en uno de los periodos más duros y menos conocidos del pasado de la ciudad.

