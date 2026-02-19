«La casa del pecado», eje literario de la nueva novela de Mari Pau Domínguez: Las arrepentidas

La escritora y periodista Mari Pau Domínguez regresa a la novela histórica con Las arrepentidas, una obra ambientada en el Madrid de finales del siglo XIX que sitúa en el centro del relato a la inquietante 'Casa del Pecado Mortal', un lugar destinado a recluir a mujeres que desafiaban las normas sociales de su tiempo.

La protagonista, Carlota Visedo, marquesa de Peñaflorida, es confinada allí tras descubrirse su embarazo fuera del matrimonio, un castigo que refleja el férreo control moral y social ejercido sobre las mujeres en aquella España profundamente conservadora. La narración sigue su huida, su reconstrucción bajo una identidad falsa y su regreso a Madrid para descubrir la verdad sobre su hijo desaparecido y la red de poder que marcó su destino.

La novela se desarrolla en un contexto histórico de contrastes sociales, modernización urbana y vigilancia moral institucional, un escenario que refuerza la dimensión crítica de la trama y conecta el pasado con debates actuales.

Mari Pau Domínguez, nacida en Sabadell en 1963, ha construido una sólida trayectoria literaria centrada en rescatar figuras femeninas silenciadas por la Historia oficial y fue galardonada con el Premio Caja Granada de Novela Histórica en 2009.

Durante su conversación con Julián Vigara en Más de uno Murcia, la autora destacó que la obra no solo reconstruye una historia de ficción, sino que aborda mecanismos reales de control social y prácticas clandestinas como adopciones ilegales o desapariciones de recién nacidos, temas que siguen teniendo eco en la memoria colectiva.

Publicada por Espasa y disponible en librerías desde el 28 de enero, Las arrepentidas se presenta como una narración de resistencia femenina, identidad y búsqueda de verdad frente a estructuras de poder que pretendían dictar la vida de las mujeres.