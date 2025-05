“Benching”: la sexóloga de La Eroteca, Eva Camacho, alerta sobre una forma invisible de manipulación emocional

“Eva, no sé qué hacer. Me decía cosas bonitas, pero nunca concretaba para vernos. Me tenía enganchada… hasta que me di cuenta: me tenía en en el banquillo.” Así comienza el podcast Relatos de una sexóloga soltera, donde la sexóloga de La Eroteca, Eva Camacho, da voz a una experiencia que muchas personas viven en silencio: el benching.

“Es como estar en el banquillo emocional”, explica Eva Camacho. “No hay compromiso, pero tampoco una ruptura clara. La otra persona aparece y desaparece, mantiene el interés justo para que no te vayas, pero nunca da el paso hacia una relación real.”

Acompañada por el presentador del espacio Más de uno Murcia, Julián Vigara, la sexóloga de La Eroteca analiza cómo esta dinámica afecta la autoestima, genera confusión y puede convertirse en una forma de dependencia emocional. “Lo primero es ponerle nombre a lo que estás viviendo. Y si algo de esto te resuena, es momento de prestarle atención”, afirma Camacho.

El episodio no solo visibiliza esta forma de vínculo tóxico, sino que también ofrece herramientas para salir de él. “En La Eroteca trabajamos justo eso: aprender a poner límites, reconocer lo que mereces y recuperar tu poder emocional”, concluye la sexóloga.

El podcast ya está disponible y puede escucharse completo aquí