¿Te atraen los desconocidos y pierdes el deseo con la intimidad? Puede que seas fraisexual

La atracción que se enciende ante un desconocido y se apaga en cuanto llega la confianza tiene nombre 'fraisexualidad'. El espacio «Sexo sentido» de Más de uno Murcia analizó este patrón de la mano de Jesús Rodríguez, doctor en sexología del Instituto Sexológico Murciano (ISM), y de Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca, que repasaron sus causas, su relación con la cultura de la novedad y sus diferencias con la demisexualidad.

Un patrón, no un episodio aislado

Jesús Rodríguez subrayó que la fraisexualidad no describe algo puntual, «no es que te pase una vez, tiene que pasarte sistemáticamente». Consiste en sentir una intensa atracción sexual por alguien que desaparece en cuanto se conoce a esa persona en el plano personal o emocional. El sexólogo lo ilustró con una imagen muy de cine, «es como ver el tráiler de una película que promete ser la caña y, al empezar a verla, bajón absoluto». Para hablar con propiedad de este patrón debe generar además una dificultad real, porque impide establecer vínculos afectivos y sexuales. El término procede del inglés fray, una raíz antigua que remite a lo extraño y al desgaste de esa chispa inicial.

La cultura de la novedad

Eva Camacho aportó una reflexión sobre el contexto actual, «abrimos una aplicación y en pocos minutos podemos contactar con decenas de perfiles nuevos». Esa exposición constante a estímulos diferentes activa los circuitos de recompensa y acostumbra al cerebro a que emocionalmente siempre exista «lo siguiente». La sexóloga aclaró que no existe evidencia de que las redes creen la fraisexualidad, aunque sí podrían reforzar la búsqueda constante de novedad en quien ya tiene esa tendencia, o llevar a confundir esa necesidad de estímulo con una característica propia de la sexualidad, «no todo el mundo que pierde el interés cuando desaparece la novedad es necesariamente fraisexual».

Enganchados a buscar, no a encontrar

Rodríguez conectó el fenómeno con un problema creciente a nivel neuropsicológico, «la gente se está enganchando a buscar, no a encontrar; la emoción está en la búsqueda». Un mecanismo que evocó figuras clásicas como el donjuanismo o Casanova y que, según advirtió, alimenta la falta de compromiso, de constancia y de atención sostenida, con conductas que «no llevan a ningún sitio» y que pueden derivar en adicción, pérdida de habilidades sociales y soledad. «Podría ser una adicción más», resumió Camacho.

El reverso de la demisexualidad y el cliente perfecto de las aplicaciones

La conversación aborda también el polo opuesto: la demisexualidad, en la que la atracción sexual solo surge cuando existe un vínculo emocional muy estrecho. Los sexólogos plantearon un curioso experimento mental: para plataformas como Tinder o Grindr, la persona fraisexual sería el cliente premium (siempre en búsqueda, nunca en destino), mientras que las demisexuales «pasan mucha hambre» en ellas. Rodríguez, declarado antietiquetas, dejó su receta habitual: que cada uno haga lo que quiera cuando pueda, pero analizando aquellas conductas que puedan conducir a una adicción o a la soledad.