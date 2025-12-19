Así era la Navidad en la huerta murciana: mesa humilde, dulces caseros y villancicos al calor de la lumbre

La Navidad en la huerta murciana se vivía con menos brillo, pero con más ritual. Sin grandes excesos, las fiestas se sostenían sobre tres pilares: la familia, la comunidad y la tradición. En el podcast de Universo Maite -el espacio de divulgación sobre cultura y costumbres murcianas, una idea de Confitería Maite para Onda Cero- el investigador y divulgador Tomás García Martínez propone un viaje a esas celebraciones de antes, cuando el calendario navideño se marcaba con canciones populares, reuniones vecinales y una cocina hecha a base de ingenio y memoria.

A lo largo de la conversación, García Martínez detalla qué se ponía en las mesas humildes de los huertanos -platos sencillos, productos de temporada y recetas reservadas para días señalados- y cómo la elaboración de dulces en casa se convertía en una tarea compartida, casi ceremonial. En ese recorrido aparecen ingredientes de toda la vida, sabores de despensa y preparaciones que hoy resisten como patrimonio gastronómico, mientras otras han quedado al borde del olvido.

El episodio también se detiene en la música popular, los villancicos tradicionales y la presencia de cuadrillas e instrumentos que acompañaban aguinaldos y encuentros. Una Navidad que se cantaba, se contaba y se heredaba, mucho antes de los altavoces y las playlists: una fiesta ligada al territorio y al modo de vida de la huerta.

Con este capítulo, Universo Maite abre una ventana a la Navidad murciana de nuestros antepasados: la que se celebraba con lo justo, pero con todo el sentido. Un podcast para recordar de dónde venimos… y por qué ciertas tradiciones siguen sabiendo a hogar.