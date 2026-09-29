Aprender a cuidar de nuevo el corazón: el papel de la enfermera en la Rehabilitación Cardíaca

La enfermera especialista en Rehabilitación Cardíaca Ángeles Sáez pasó este martes por Tiempo de enfermeras, el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia en Más de uno Murcia, para explicar cómo se acompaña al paciente cardíaco en su recuperación.

Sáez recordó que la Organización Mundial de la Salud define estos programas como un conjunto de actividades destinadas a devolver al paciente sus máximas capacidades físicas y mentales para retomar su vida social, familiar y profesional. El programa combina sesiones de ejercicio físico supervisado, apoyo psicológico y educación para la salud, y se dirige sobre todo a personas con cardiopatía coronaria (infartos y anginas), aunque también atiende a pacientes con insuficiencia cardíaca.

En un equipo formado por una cardióloga, un fisioterapeuta y una psicóloga, la enfermera actúa como nexo de unión. Coordina agendas, grupos y ponentes, realiza la primera valoración del paciente tras el alta hospitalaria y supervisa en sala su respuesta al ejercicio, con control de constantes vitales para anticiparse a posibles complicaciones. Además, lidera la educación sanitaria durante todo el proceso.

Para Sáez, ese aprendizaje es la base de la recuperación. "El paciente tiene que gestionar su propia salud", subrayó. Conocer la enfermedad, el tratamiento y los efectos de la medicación, adoptar una alimentación saludable y abandonar los hábitos tóxicos forma parte de un proceso que convierte a los pacientes en "pacientes expertos", capaces de servir de ejemplo a su familia y a otros enfermos.

La enseñanza se aprovecha incluso mientras el paciente pedalea en la bicicleta o camina en la cinta. En esos minutos aprende a tomarse la tensión y el pulso (útil para detectar arritmias, aunque muchos relojes ya lo midan), recibe trucos para no olvidar la medicación y aprende a reconocer las señales de alarma, como un dolor similar al del ingreso, la sudoración o la sensación de agobio.

La enfermera también se refirió a la mortalidad cardiovascular en la mujer, un indicador en el que la Región figura entre las comunidades con cifras más elevadas. Sáez apuntó a un infradiagnóstico, porque la mujer tiende a tolerar y banalizar los síntomas, que en ocasiones se confunden con una crisis de ansiedad. Aunque la menopausia marca el final de un periodo de mayor protección, advirtió que la mujer "tiene los mismos factores de riesgo que un hombre", como el tabaco, el alcohol o el estrés.

Por último, explicó que el abandono del programa es poco habitual. Cuando se produce, suele deberse a la necesidad de reincorporarse antes de tiempo al trabajo, sobre todo entre autónomos, o a las cargas familiares.