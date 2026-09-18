"El apagón" después de eyacular

El periodo refractario que sigue al orgasmo masculino, conocido popularmente como "el apagón", ha centrado la sección Sexo Sentido de Onda Cero. El doctor en Sexología Jesús Rodríguez, del Instituto Sexológico Murciano (ISM), y la sexóloga Eva Camacho, de La Eroteca, han explicado por qué, tras el orgasmo, muchos hombres sienten sueño de forma casi inmediata mientras sus parejas buscan cercanía y contacto físico.

Rodríguez ha detallado que, tras la eyaculación, el hombre entra en una fase en la que disminuye la excitación sexual y resulta difícil o imposible alcanzar otro orgasmo, un estado que suele ir acompañado de relajación, cansancio y sueño. La explicación más extendida atribuye ese "apagón" a la prolactina, la hormona que se libera de forma masiva tras el clímax. Sin embargo, el doctor ha matizado que una investigación del Instituto Champalimaud, publicada en 2021, concluyó que la implicación de la prolactina en el periodo refractario nunca se había demostrado como causa, sino únicamente como correlación. Rodríguez ha recordado, además, que ese periodo tiende a alargarse con la edad, algo perceptible sobre todo a partir de los 40 o 50 años.

Uno de los datos que más ha llamado la atención durante la entrevista ha sido el de la disforia postcoital, la sensación de tristeza, vacío o desasosiego que puede aparecer justo después del orgasmo. Un estudio con más de 1.200 hombres, citado en el programa, encontró que un 40% la había sentido alguna vez, un 20% en el último mes y entre un 3% y un 4% de forma habitual. Camacho ha subrayado que se trata de una respuesta fisiológica y psicológica, no de una falta de amor ni de deseo, y ha lamentado que tradicionalmente se haya asociado en exclusiva a las mujeres.

La sexóloga también ha querido matizar el papel de la oxitocina, conocida como "la hormona del amor". Según ha explicado, no existen "diez minutos mágicos" tras el orgasmo en los que abrazar a la pareja genere apego de forma automática. Lo que sí muestran los estudios, ha añadido, es que las muestras de afecto tras el sexo (abrazarse, acariciarse, hablar o simplemente permanecer juntos) están relacionadas con una mayor satisfacción sexual y de pareja, tanto en hombres como en mujeres. A ese fenómeno se le llama sexual afterglow o resplandor postsexual. Distintos estudios con parejas recién casadas han comprobado que la satisfacción sexual sigue elevada hasta 48 horas después de un encuentro, sin diferencias relevantes por edad ni orientación sexual, y que ese efecto predice una mejor relación de pareja meses después.

Ambos expertos han coincidido en que necesitar dormir tras el sexo y necesitar cercanía no son incompatibles. Han recomendado explicar la propia necesidad en lugar de interpretar la del otro, con frases como "después del sexo necesito unos minutos de cercanía" frente a "si me quisieras, me abrazarías", y buscar un punto intermedio, como descansar juntos con una caricia o unos minutos de piel con piel, sin convertir el afecto postsexual en una nueva obligación.

La sección completa con Jesús Rodríguez y Eva Camacho puede escucharse en el audio de Sexo sentido.