Antonio Rentero repasa la figura de Fernando Esteso en el cine español y reivindica su versatilidad artística

El experto en cine Antonio Rentero ha repasado en Más de uno Región de Murcia la figura de Fernando Esteso, fallecido ayer a los 80 años, destacando su condición de icono del cine popular español desde comienzos de la década de 1970 y su enorme presencia en la cultura popular durante varias décadas.

Rentero ha recordado que Esteso se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del humor cinematográfico gracias, sobre todo, a su asociación con la comedia, aunque ha subrayado que en las pocas ocasiones en las que se le permitió afrontar papeles dramáticos "el resultado fue más que digno". Una faceta menos conocida que, a su juicio, nunca pudo desarrollarse plenamente por falta de oportunidades y no por ausencia de talento.

Buena parte de su análisis se ha centrado en el tándem que formó con Andres Pajares, con quien rodó una decena de películas dirigidas por Mariano Ozores. Durante varios años, ambos se convirtieron en la pareja más popular del cine español, protagonizando un tipo de comedia profundamente conectada con el contexto social de la Transición y con un público que llenaba las salas de cine.

El crítico ha defendido que estas películas deben entenderse dentro de su tiempo, ligadas al llamado 'cine del destape', como reflejo de una España que comenzaba a mostrar en pantalla lo que durante décadas había permanecido oculto. Rentero ha advertido contra el "presentismo" a la hora de juzgar ese cine, recordando que han pasado casi cincuenta años y que aquellas producciones respondían a una realidad social muy concreta.

Entre los ejemplos más representativos de su talento cómico, Rentero ha citado Yo hice a Roque III, destacando escenas como la de 'la báscula', que ha calificado como uno de los diálogos más ingeniosos y recordados de la comedia española. En total, ha señalado, Esteso participó en más de 60 películas, especialmente durante las décadas de los setenta y ochenta, muchas de ellas todavía accesibles y con plena capacidad para seguir haciendo reír al espectador.

En los últimos años de su carrera, Fernando Esteso volvió a conectar con el gran público a través de la televisión, con apariciones en series como La que se avecina, además de participaciones en títulos como Torrente 4 o Amar es para siempre.

Rentero ha querido subrayar, además, su vertiente más versátil como artista, recordando que Esteso comenzó su carrera como cantante cómico y alcanzó gran popularidad con canciones como La Ramona, antes de convertirse en un referente del cine humorístico.

Finalmente, el experto ha comparado su trayectoria -salvando las distancias- con la de intérpretes como Jose Luis Lopez Vazquez o Alfredo Landa, actores que lograron romper el encasillamiento cómico para brillar en el drama. En el caso de Fernando Esteso, ha concluido Rentero, esa evolución llegó tarde y de forma limitada, dejando la sensación de que el cine español no supo aprovechar del todo a un artista mucho más completo de lo que su etiqueta popular dejó ver.