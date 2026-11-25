Para muchos jóvenes la muerte es un asunto ajeno, algo que les pasa a otros y siempre más adelante. La enfermera recién graduada Gisela Rubio Muñoz quiso comprobar hasta qué punto es así. Su trabajo le ha valido el Premio Fin de Grado del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, y lo ha contado en "Tiempo de Enfermeras", la sección que el Colegio comparte cada semana con Más de uno Murcia.

Su interés por los cuidados paliativos empezó en una asignatura de tercero de carrera. "A priori parece que se nos asoma el hombre de la guadaña y que todo es horroroso", recordó. Su forma de verlo cambió cuando entendió que, como enfermera, podía aliviar el sufrimiento de una persona "para que se pueda ir en paz y tranquila". En ese momento sus tutoras arrancaban el proyecto COMPAS, impulsado por investigadoras en cuidados del Instituto Murciano de Investigación, y le propusieron enmarcar en él su investigación. Admite que al principio le dio "muchísimo miedo", porque nunca había investigado.

Un muro en la universidad

El punto de partida fue la intervención que la artista Candy Chang creó en Nueva Orleans tras perder a un ser querido. Convirtió la fachada de una casa abandonada en una pizarra donde cualquiera podía completar la frase "Antes de morir quiero...". El equipo la llevó a la universidad convencido de que los jóvenes serían reacios. Ocurrió lo contrario. La intervención duró cuatro días y en ese tiempo tuvieron que cambiar los carteles varias veces, porque "toda la comunidad universitaria se volcó".

Gisela Rubio agrupó después en varios bloques las respuestas, escritas por alumnos de primero a tercero de carrera. Unas miraban al bienestar propio ("quiero dejar las drogas", "quiero ser profesora") y otras a los afectos, como ver bien a la familia o enamorarse de verdad. También salieron deseos más concretos, como hacer 'puenting', y las ganas de dejar una huella positiva en el mundo. Otras respuestas tenían un tono espiritual y hablaban de encontrar el sentido de la vida o de pedir a Dios fuerzas para seguir adelante

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Hablar desde la esperanza

La investigación no incluyó entrevistas directas con pacientes de cuidados paliativos. Sí estudió cómo deben abordarse esas conversaciones, y hoy Gisela Rubio aplica lo aprendido en su trabajo diario con pacientes y familias. "Cuando no le hablas a una persona desde el miedo, sino desde la esperanza, todo cambia", aseguró.

Su conclusión pone el foco en la comunidad. En una sociedad que define como "tan individualista", el entorno puede ayudar a cubrir las necesidades sociales de quienes reciben cuidados paliativos. El estudio no concluye que esos jóvenes tengan ya la compasión plenamente asumida. Aun así, hacerles pensar en la muerte es un primer paso para que el tema llegue algún día a las aulas. "Me llena de esperanza saber que podemos plantar esa semillita en la comunidad", afirmó, segura de que las enfermeras "también cuidamos a través de la investigación".