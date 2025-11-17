Año Jubilar 2025-2026 de la Virgen de las Maravillas: Cehegín se convierte en destino de peregrinación

Cehegín se ha consolidado como uno de los grandes referentes del turismo religioso y de interior en la Región de Murcia gracias al Año Jubilar 2025-2026 dedicado a la Virgen de las Maravillas, patrona del municipio. La celebración, que se prolonga desde el 25 de julio de 2025 hasta el 25 de julio de 2026, conmemora el 300 aniversario de la llegada de la imagen mariana desde Nápoles y cuenta con carácter diocesano, al estar integrado en el Año Santo decretado por el obispo de Cartagena.

Tomás Noguerol, presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, explica que este jubileo «combina actividades religiosas, culturales y gastronómicas que sitúan a la patrona y a la riqueza patrimonial del municipio en el centro de la celebración». El objetivo, señala, es «poner en valor la tradición devocional e impulsar la proyección de Cehegín más allá del Noroeste murciano».

La imagen de la Virgen de las Maravillas, obra del escultor napolitano Nicola Fumo, llegó a Cehegín el 25 de julio de 1725 tras un periodo marcado por malas cosechas, hambrunas y plagas que afectaron profundamente a la población. Según la tradición, el franciscano padre Moreno tuvo una visión que le llevó a encargar una talla que devolviera la esperanza al pueblo. La llegada de la imagen, de gran belleza y expresividad, causó un notable impacto artístico hasta el punto de influir en figuras como Francisco Salzillo.

Entre las principales fechas del calendario jubilar destacan:

La celebración del día de la Inmaculada , presidida por el vicario nacional de los franciscanos, Joaquín Zurera.

El concierto de villancicos del 21 de diciembre.

La jornada de exaltación mariana prevista para 2026.

La visita de la patrona a las parroquias del municipio.

La clausura oficial del Año Jubilar, programada para el 25 de julio de 2026.

Cehegín afronta así un año clave en el que la devoción, la historia y el turismo se entrelazan en torno a la Virgen de las Maravillas y su tricentenario.