Ana Pardo: Chantaje a una jueza

SIPNOSIS:

Defenestrada, pero nunca vencida, Amalia, la antigua titular de un juzgado de instrucción de Lugo, vive retirada en Navia de Suarna, y desde su casa roja contempla a menudo la noche densa y hermosa, plagada de estrellas, de las indomables montañas de Os Ancares lucenses. Ahora trabaja como abogada resolviendo los pequeños asuntos de sus vecinos. Su deseo de justicia y reparación sigue intacto, no han acabado con él quienes la apartaron de su carrera. Entonces se empeñó en destapar un macrocaso de corrupción en el que estaban implicados políticos relevantes del Partido Demócrata Cristiano, que gobierna Galicia y España esquivando un escándalo tras otro, empresarios, abogados, jueces o magistrados del Supremo. Ya no es jueza, también ha dejado por el camino su matrimonio, su maternidad y a buenos amigos, aunque ha hecho otros nuevos, como Flor, la dueña de la taberna O Burato, donde Amalia come todos los días con sus dos copas de mencía… O mejor dicho, comía, pues ha aparecido muerta en su cama al anochecer. Blanqueo de capitales, proxenetismo y prostitución, políticos sobornados, abogados sin escrúpulos, dos partidos que se suceden en el poder y que se cubren las espaldas al margen de su presunta ideología, jueces con ansias de poder…

SOBRE LA AUTORA:

Ana Pardo de Vera, nacida en Lugo, Ana Pardo de Vera es filóloga y periodista. Ha trabajado en varios medios de comunicación, como Sur de Málaga, La Voz de Galicia, Tiempo, Diario 16 o Público, donde actualmente es directora corporativa y de relaciones institucionales. Fue asesora en tres ministerios durante la etapa de Gobierno de Zapatero, en Defensa, Industria y Turismo, y Vicepresidencia de Política Territorial. Colabora con otros medios como Mediaset, RTVE, Catalunya Ràdio, TV3 o ETB y es coautora del ensayo La armadura del rey.