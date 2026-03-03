Ana Bravo cuestiona el lenguaje inclusivo: Si el lenguaje es sexista, es porque sus hablantes lo son

Identidad Ñ de Más de uno Murcia, con la lingüista de la UM Ana Bravo, se detiene esta vez en uno de los debates más presentes en torno al español, el llamado lenguaje inclusivo.

A las puertas del 8-M, Bravo reflexiona sobre si el lenguaje es realmente sexista o si, en realidad, refleja cómo es la sociedad que lo utiliza. Durante la conversación, aborda el uso del masculino genérico, cuestiona la eficacia del desdoblamiento y plantea hasta qué punto ciertos cambios en la lengua responden a una evolución real o a fórmulas más artificiales.

Una sección para curiosear sobre nuestra lengua, desmontar algunas ideas muy extendidas y escuchar una mirada crítica sobre un asunto que sigue generando debate.