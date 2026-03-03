Con Ana Bravo

Ana Bravo cuestiona el lenguaje inclusivo: Si el lenguaje es sexista, es porque sus hablantes lo son

En Identidad Ñ, la lingüista de la Universidad de Murcia, Ana Bravo reflexiona sobre el llamado lenguaje inclusivo, el masculino genérico y los límites del desdoblamiento en español, a las puertas del 8-M

Julián Vigara

Murcia |

Ana Bravo, lingüista de la UM

Identidad Ñ de Más de uno Murcia, con la lingüista de la UM Ana Bravo, se detiene esta vez en uno de los debates más presentes en torno al español, el llamado lenguaje inclusivo.

A las puertas del 8-M, Bravo reflexiona sobre si el lenguaje es realmente sexista o si, en realidad, refleja cómo es la sociedad que lo utiliza. Durante la conversación, aborda el uso del masculino genérico, cuestiona la eficacia del desdoblamiento y plantea hasta qué punto ciertos cambios en la lengua responden a una evolución real o a fórmulas más artificiales.

Una sección para curiosear sobre nuestra lengua, desmontar algunas ideas muy extendidas y escuchar una mirada crítica sobre un asunto que sigue generando debate.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer