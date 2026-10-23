¿Amor o interés? Lucrecio, Disney y las aplicaciones de citas, en el banquillo de Sexo sentido

Sexo sentido” dedica su espacio al amor y a las expectativas que nos fabricamos sobre él. En la mesa de debate de Más de uno Murcia, Eva Camacho, sexóloga de La Eroteca, y Jesús Rodríguez, Dr en Sexología del Instituto Sexológico Murciano (ISM), analizan cómo los mitos románticos y la idea de las almas gemelas generan frustración en las relaciones sentimentales. Cuentan con la colaboración especial de Antonio Rentero, de la sección Pantalla cero.

Desde perspectivas psicológicas y conductistas, los contertulios repasan qué papel juegan el interés económico, la conveniencia social y el miedo a la soledad a la hora de mantener una pareja. También abordan cómo se sostiene el vínculo con el paso del tiempo, entre la búsqueda de refuerzos y de novedad y la comodidad de la rutina.

El debate se detiene, por último, en las aplicaciones de citas, que funcionan como un analgésico temporal para la angustia afectiva de la sociedad actual.