Amelia Corominas defiende el nuevo Código Deontológico como una garantía de cuidados más humanos

La enfermería española cuenta con un nuevo marco ético. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha presentado el Código Ético y Deontológico de la Enfermera Española, un texto que sustituye al aprobado en 1989 y que actualiza los principios y las obligaciones de la profesión para adaptarlos a los desafíos de la asistencia sanitaria actual. La presidenta de la institución colegial, Amelia Corominas, ha detallado su alcance en una entrevista concedida a Más de uno Murcia.

Corominas define el documento como un compromiso público con la ciudadanía. A su juicio, ofrece a los pacientes la garantía de recibir un trato digno, humano, seguro y respetuoso en cualquier ámbito asistencial del país, con los derechos humanos como eje de los cuidados profesionales.

La presidenta considera que la renovación era indispensable tras más de tres décadas de vigencia del código anterior. En ese tiempo, apunta, la sociedad ha experimentado profundas transformaciones, la tecnología ha avanzado de forma notable y la inteligencia artificial ha irrumpido en el entorno sanitario. Todo ello ha coincidido con un cambio de paradigma en la relación entre profesional y paciente, que ha abandonado el modelo paternalista para dar paso a la autonomía de la persona atendida.

El nuevo texto aborda, además, cuestiones centrales de la práctica diaria. Entre ellas figuran la humanización de la asistencia, la protección de los datos personales en un contexto cada vez más digitalizado y la preservación de la intimidad del paciente.

Con esta actualización, según concluye Corominas, la profesión refuerza la confianza y la seguridad de la sociedad en quienes cuidan de su salud, y recuerda que cuidar no se limita a aplicar conocimientos científicos y técnicas, sino que implica también escuchar, respetar y acompañar.

La entrevista completa con Amelia Corominas puede escucharse en el audio adjunto.