Algodón, menos depilación y ventilación: claves para proteger la salud genital

Sexo Sentido ha abordado una patología de salud sexual femenina que está registrando un aumento significativo en las consultas médicas: el líquen escleroso. Lo hizo con la participación de la ginecóloga Dra Vicente y la sexóloga Eva Camacho, a partir de la experiencia clínica y de los últimos congresos médicos especializados.

Según explicó la doctora Vicente, se trata de una inflamación crónica de la piel que provoca picor intenso, escozor persistente y molestias durante las relaciones sexuales, síntomas que en muchos casos empeoran por la noche e incluso llegan a alterar el descanso. Aunque tradicionalmente se asociaba a niñas antes de la menstruación o a mujeres tras la menopausia, en la última década se ha detectado un incremento notable en mujeres de entre 20 y 40 años.

La especialista subrayó que no es una infección por hongos ni una enfermedad de transmisión sexual, sino una irritación mantenida en el tiempo que acaba dañando la piel genital. Entre los factores de riesgo, señaló los cambios de hábitos: el uso de ropa muy ajustada, tejidos sintéticos, detergentes agresivos, la contaminación ambiental y, especialmente, la depilación integral del vello púbico, que elimina una barrera natural de protección y deja los labios menores expuestos al roce y a agentes químicos.

La doctora Vicente apuntó, además, que este tipo de lesiones inflamatorias se están observando también en hombres -en pene o ano- e incluso en la cavidad oral, lo que abre la puerta a investigar la influencia de factores ambientales y alimentarios.

El mensaje final fue claro: consultar sin vergüenza ante cualquier síntoma persistente. El líquen escleroso tiene tratamiento y abordarlo a tiempo mejora de forma notable la calidad de vida, ha concluido la Dra. Vicente.

