Dr. Álex Gómez-Marín: "morirse es una experiencia maravillosa"

Universo Maite conversa con el neurocientífico Álex Gómez-Marín a partir de su libro “La ciencia del último umbral. Un viaje a los límites de la vida, la muerte y la consciencia” (Temas de Hoy, Grupo Planeta). La obra arranca con el detonante biográfico del autor: su experiencia cercana a la muerte (ECM) en marzo de 2021 tras un grave sangrado gástrico. En ese umbral percibe un “pozo” con una luz dorada y tres figuras que le invitan a cruzar; él decide regresar. Ese instante —que describe como “el abrazo dorado” le empuja a investigar con rigor qué nos cuentan las ECM sobre la mente y la realidad.

A partir de ahí, el libro se organiza en quince capítulos que combinan testimonios, revisión de evidencias, hipótesis neurobiológicas y debate filosófico. Explora qué son las ECM, qué datos objetivos existen y posibles explicaciones, así como sus implicaciones clínicas, éticas y culturales (lucidez terminal, acompañamiento, duelo). Incluye, además, una reflexión sobre el riesgo de confundir ciencia con religión y una defensa de una investigación abierta pero exigente. Cierra con un apéndice de preguntas frecuentes sobre la muerte.

Uno de los tramos más atractivos es “Cuentos cuánticos”, donde presenta (sin caer en promesas grandilocuentes) teorías contemporáneas que intentan conectar física y consciencia (Penrose-Hameroff, Stapp, Bohm, Wolfram, Faggin), subrayando qué proponen y cuáles son sus límites.

El prólogo de Manuel Sans Segarra sitúa el libro en el cruce entre ciencia y consciencia: la cuántica no explica aún la consciencia, pero tampoco permite descartarlo, y anima a estudiar el fenómeno sin tabúes ni dogmas.

Finalmente, el apéndice aborda temas candentes: ¿puede la IA acercarnos a la inmortalidad?, ¿qué ven quienes aseguran observar su cuerpo desde fuera?, ¿hay “mente extendida”? Gómez-Marín es crítico con el 'transhumanismo' y defiende que “vemos con la mente”, no solo con los ojos.

Con este mapa, la entrevista para UNIVERSO MAITE profundiza en: el relato vivido del “pozo” y el “abrazo dorado”, la calidad de las evidencias, dónde traza la línea entre ciencia y pseudociencia, qué significa “cerebro permisivo” y “mente extendida”.