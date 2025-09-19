Alargamiento y engrosamiento de pene: para quién y qué esperar

En esta entrega de Sexo sentido abrimos el melón del alargamiento y engrosamiento de pene, pero con bata y diván: medicina y sexología a la vez. El urólogo, Dr. Leandro Reina arranca por lo básico: “La medicina considera patológico un pene en erección por debajo de 7 cm: hablamos de micropene. Suele ser congénito y puede relacionarse con déficits hormonales en la infancia. También hay acortamientos secundarios a cirugías como la prostatectomía radical o tratamientos de uretra y radioterapia”. Es decir, primero indicación clínica; luego, si toca, tratamiento.

A partir de ahí, el Dr. Reina distingue entre alargamiento y engrosamiento y propone ordenar de menos a más invasivo:

Terapias conservadoras. La tracción peneana “seis meses, unas cuatro horas/día” puede aportar “casi 2 cm” de longitud, aunque el propio doctor admite que “no tenemos estudios a largo plazo” una vez se suspende el uso. Aclara además que en la edad adulta el reemplazo de testosterona “no aumenta la longitud del pene” (otra cosa es tratar déficits detectados antes o durante la pubertad).

Efecto óptico y recursos prácticos

Eva Camacho recuerda que, en muchos casos sin patología, pequeños gestos ayudan: “depilar la base del pubis deja más eje a la vista: es un efecto óptico, pero puede aliviar la obsesión”. También menciona geles vasodilatadores que algunos usuarios emplean para mejorar la rigidez en casos leves.

La mente cuenta (y mucho)

Jesús Rodríguez pone foco en la ansiedad y los trastornos dismórficos: “hemos visto cuadros en los que la preocupación por el tamaño genera vasoconstricción periférica y la persona percibe que el pene se encoge; entras en un bucle de comprobación y más ansiedad”. Traducción: si el problema es la percepción, la herramienta es la terapia.

Cirugía de alargamiento

Cuando hay indicación y expectativas realistas, Reina señala la ligamentólisis (liberación del ligamento suspensorio) como la técnica con más experiencia acumulada: “Puede aportar casi 2 cm en el aspecto en flacidez; exige plastia cutánea y el paciente debe saber que puede haber erecciones dolorosas durante los primeros meses”. Es cirugía y, como tal, conlleva riesgos y requiere seguimiento. Sobre novedades, Reina apunta a un implante de ‘coraza’ de silicona para aumento uniforme del perímetro que —según explicó— “acaba de aprobar la FDA; en España aún no tenemos experiencia, pero llegará”.