Tiempo de enfermeras

AEPEMUR: la enfermería pediátrica que impulsa ciencia y cuidado

En el podcast, Tiempo de enfermeras hablamos con Alexis Martínez, presidente de la Asociación de Enfermería Pediátrica de la Región de Murcia (AEPEMUR) sobre las claves de la II Reunión Científica que han organizado: formación, detección del maltrato infantil y el papel enfermero en terapias CAR-T.

Julián Vigara

Murcia |

Alexis Martínez, presidente de EPEMUR

La enfermería pediátrica vive un momento de crecimiento y consolidación en la Región de Murcia. Así lo demuestra la II Reunión Científica Anual de AEPEMUR, la Asociación de Enfermería Pediátrica, celebrada el pasado 30 de octubre. Un encuentro que ha reunido a profesionales de distintas áreas —desde la atención primaria hasta la oncología pediátrica o los cuidados paliativos— con un objetivo común: mejorar la atención a la infancia y a la adolescencia desde la evidencia científica y la humanización del cuidado.

En el espacio Tiempo de Enfermeras Alexis Martínez, presidente de AEPEMUR, destaca la importancia de estos foros para compartir experiencias, investigaciones y proyectos que están transformando la práctica enfermera. La entrevista abordamo temas tan sensibles como la detección y manejo del maltrato infantil, un proceso que exige rigor, empatía y coordinación entre profesionales para proteger al menor y evitar su revictimización.

Otro de los temas que centraron la reunión fue la aplicación de las terapias CAR-T en oncología pediátrica, un avance que ya se realiza en la Región de Murcia y que coloca a las enfermeras en el corazón de un proceso clínico complejo, que combina precisión técnica y acompañamiento humano.

El encuentro, que contó también con ponentes de fuera de la Región, refuerza el papel de la enfermería pediátrica como motor de conocimiento, innovación y compromiso social.

