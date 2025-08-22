Sexo Sentido

La adicción al porno en jóvenes: una amenaza silenciosa que crece

Julián Vigara conversa en Sexo sentido de Más de uno Murcia con Jesús Rodríguez, psicólogo y doctor en sexología de ISEMU y Eva Camacho, sexólog de La Eroteca sobre los efectos del consumo compulsivo de porno en jóvenes y la urgencia de una educación sexual que prevenga la adicción.

Julián Vigara

Murcia |

Diseño e imagen: Canva

En su espacio radiofónico en Onda Cero Murcia, Julián Vigara pone el foco en una problemática creciente: la adicción al porno entre adolescentes y jóvenes. A través de una conversación profunda con los especialistas Jesús Rodríguez y Eva Camacho, se analizan las consecuencias psicológicas, sociales y afectivas que puede tener el consumo compulsivo de contenidos pornográficos.

El programa aborda cómo el porno se ha convertido en la principal fuente de información sexual para muchos jóvenes, desplazando a la educación afectiva y sexual en casa y en las aulas. También se reflexiona sobre la confusión entre fantasía y realidad, y cómo esta distorsión puede afectar la autoestima, las relaciones de pareja y el desarrollo emocional.

Los expertos coinciden en que la clave está en el diálogo abierto, la educación sexual integral y el acompañamiento profesional cuando el consumo interfiere en la vida cotidiana.

